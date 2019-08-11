На дороге Кюрдамир-Ширван произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Два автобуса и один микроавтобус столкнулись на автомобильной дороге.

По предварительным данным, пострадали 19 человек. 10 раненых были доставлены в Центральную больницу города Ширван и 9 - в Кюрдамирскую центральную больницу (КЦБ).

В КЦБ сообщили, что 6 женщин, 2 мужчин и мальчик были госпитализированы. Было решено перевести ребенка в Институт травматологии в Баку (ампутация руки), а двух человек - в Клинический центр. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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