Согласно предварительной информации, в 07:29 по местному времени в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки.

Как сообщили в воскресение Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, землетрясение ощущалось, передает Day.Az.

В эпицентре оно ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих районах - в 3-4 балла.

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