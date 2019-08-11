https://news.day.az/society/1146355.html Новое землетрясение в Загатале Согласно предварительной информации, в 07:29 по местному времени в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки.
Новое землетрясение в Загатале
Согласно предварительной информации, в 07:29 по местному времени в 16 километрах к юго-западу от Загатальской станции на территории Загаталы вновь были зафиксированы подземные толчки.
Как сообщили в воскресение Trend в Республиканском центре сейсмологической службы Академии наук, землетрясение ощущалось, передает Day.Az.
В эпицентре оно ощущалось силой в 4 балла, в прилегающих районах - в 3-4 балла.
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