Исполнительная власть города Баку предупредила население и водителей в связи с сильным ветром в столице, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня, 11 августа, ожидается резкая смена погоды, дует сильный северо-западный ветер в Баку и на Аçшероне, ожидается кратковременный дождь.

В связи с этим мы призываем граждан проявлять осторожность, не парковать транспортные средства под деревьями, закрывать окна в домах и соблюдать другие меры предосторожности. Все коммунальные и технические службы в Баку будут работать в усиленном режиме", - говорится в информации.