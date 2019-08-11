Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Шуви Астаринского района, передает в воскресенье Trend со ссылкой на МВД, передает Day.Az.

9 августа перевернулся автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем села Шуви Интигамом Исрафиловым.

Водитель умер на месте происшествия.

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