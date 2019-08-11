В Астаре перевернулся "Mercedes", есть погибший 168

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Шуви Астаринского района, передает в воскресенье Trend со ссылкой на МВД, передает Day.Az. 9 августа перевернулся автомобиль марки "Mercedes", управляемый жителем села Шуви Интигамом Исрафиловым. Водитель умер на месте происшествия. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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