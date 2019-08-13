В Насиминском районе Баку столкнулись мотоцикл и автобус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зафиксировано на улице 28 Мая.

В  результате столкновения курсирующего по маршруту №30 автобуса марки Daewoo с мотоциклом пострадал водитель последнего транспортного средства Гусейн Гасанов. Пострадавший госпитализирован.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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