https://news.day.az/society/1146714.html В Баку столкнулись мотоцикл и автобус, есть пострадавший - ФОТО
В Баку столкнулись мотоцикл и автобус, есть пострадавший - ФОТО
В Насиминском районе Баку столкнулись мотоцикл и автобус.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, ДТП зафиксировано на улице 28 Мая.
В результате столкновения курсирующего по маршруту №30 автобуса марки Daewoo с мотоциклом пострадал водитель последнего транспортного средства Гусейн Гасанов. Пострадавший госпитализирован.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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