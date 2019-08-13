В Гаджигабуле произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на территории села Пирсаат Гаджигабульского района.

В результате столкновения двух автомобилей марки "Mercedes" пострадали 4 человека. 

По факту ведется расследование.

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