https://news.day.az/society/1146758.html Страшная авария в Гаджигабуле, есть пострадавшие - ФОТО
Страшная авария в Гаджигабуле, есть пострадавшие - ФОТО
В Гаджигабуле произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел на территории села Пирсаат Гаджигабульского района.
В результате столкновения двух автомобилей марки "Mercedes" пострадали 4 человека.
По факту ведется расследование.
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