С сегодняшнего дня в вузах Азербайджана начинается регистрация поступивших лиц.

Как сообщили ONA в Государственном экзаменационном центре, поступившим абитуриентам с 15 по 27 августа (за исключением субботы и воскресенья) следует представить документы в соответствующие вузы и пройти регистрацию, передает Day.Az.

В случае, если в указанный срок абитуриент не зарегистрируется, это будет расцениваться как отказ от получения образования, и приказ о его приеме не будет направлен в вуз.

Напомним, что в экзаменах в вузы приняли участие 58 258 человек, 42 062 из которых (включая 3 542 суббакалавра) поступили в вузы.

Отметим, что 17 820 человек (включая 586 суббакалавров) будут учиться на основе госзаказа, а 24 242 человека (включая 2 956 суббакалавров) - на платной основе.

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