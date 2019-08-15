Принято окончательное решение в связи со сносом домов в Баку, находящихся в аварийном состоянии.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Sputnik Азербайджан в Исполнительной власти Баку.

Сообщается, что аварийные здания будут снесены в шести районах Баку: "Аварийные здания расположены по двум адресам в Бинагадинском районе Баку. Это жилые здания, находящиеся в восьмом микрорайоне на улице Агасадыга Герайбейли, 41 и на улице Кероглу Рагимова, 53А".

Помимо этого, планируется снос жилого здания на улице М.А.Алиева, 150.

Также было принято решение снести здание в Сабаильском районе на улице А.Исмайлова, 51.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!