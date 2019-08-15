https://news.day.az/society/1147295.html В Баку массово снесут аварийные здания - АДРЕСА
В Баку массово снесут аварийные здания - АДРЕСА
Принято окончательное решение в связи со сносом домов в Баку, находящихся в аварийном состоянии.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Sputnik Азербайджан в Исполнительной власти Баку.
Сообщается, что аварийные здания будут снесены в шести районах Баку: "Аварийные здания расположены по двум адресам в Бинагадинском районе Баку. Это жилые здания, находящиеся в восьмом микрорайоне на улице Агасадыга Герайбейли, 41 и на улице Кероглу Рагимова, 53А".
Помимо этого, планируется снос жилого здания на улице М.А.Алиева, 150.
Также было принято решение снести здание в Сабаильском районе на улице А.Исмайлова, 51.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре