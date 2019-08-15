https://news.day.az/society/1147338.html В этой части Баку ограничат подачу воды
В этой части Баку ограничат подачу воды
Сегодня будет ограничена подача питьевой воды в Ясамальском районе города Баку.
Как сообщили ONA в отделе по связям с общественностью ОАО "Азерсу", в связи с подключением веток к новому магистральному водопроводу, построенному на улице Шафаята Мехдиева в Ясамальском районе города Баку, 15 августа 2019 года в течение дня будет ограничена подача питьевой воды на улицах Шафаята Мехдиева и Алескера Алекберова, передает Day.Az.
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