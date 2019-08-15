Государственное управление дорожной полиции города Баку продолжило месячник "Чистый воздух" в связи с обеспечением на территории столицы требований закона "О защите атмосферного воздуха", в частности запрете на эксплуатацию транспортных средств, превышающих установленные нормы выбросов в атмосферу загрязняющих веществ.

Как сообщил Trend начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, с 1 по 15 августа совместно с сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов на улицах и проспектах столицы и на девяти предприятиях проведены мероприятия по улучшению экологической обстановки и предотвращению вредных выбросов транспортных средств, передает Day.Az.

В рамках мероприятий проведены проверки девяти автозаправочных предприятий и автосервисов, проверен 101 автомобиль. У четырех обследованных автомобилей обнаружено превышение норм содержания вредных веществ в отработанных газах двигателя. В ходе проверки количество оксида углерода в этих автомобилях было доведено до нормы и разрешена их последующая эксплуатация.

Асадов сообщил, что за 15 дней в ходе проверок сотрудниками ГДП было проверено 280 транспортных средств, и было установлено, что у 43 автомобилей количество вредных веществ в отработавших газах превышает норму. Составлен административный протокол в отношении владельцев этих автомобилей. Также руководителям предприятий даны обязательные для исполнения указания по устранению выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков.

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