https://news.day.az/society/1147412.html Стали известны результаты конкурса по приему на работу учителей
Обнародованы результаты этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей - 3 728 кандидатов заняли вакантные места, сообщили Day.Az в министерстве образования.
Стали известны результаты конкурса по приему на работу учителей
Обнародованы результаты этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей - 3 728 кандидатов заняли вакантные места, сообщили Day.Az в министерстве образования.
Информация о результатах электронного размещения была отправлена на личные страницы кандидатов.
Отметим, что заключительный этап конкурса - собеседование начнется с 19 августа. В ближайшее время на личные страницы кандидатов будет отправлена информация о месте и времени проведения собеседования.
На последнем этапе соответствующая комиссия будет проверять профессиональные компетенции, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов.
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