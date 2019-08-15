Обнародованы результаты этапа выбора вакансий в рамках конкурса по приему на работу учителей - 3 728 кандидатов заняли вакантные места, сообщили Day.Az в министерстве образования.



Информация о результатах электронного размещения была отправлена на личные страницы кандидатов.



Отметим, что заключительный этап конкурса - собеседование начнется с 19 августа. В ближайшее время на личные страницы кандидатов будет отправлена информация о месте и времени проведения собеседования.



На последнем этапе соответствующая комиссия будет проверять профессиональные компетенции, психологическое состояние и общее мировоззрение кандидатов.

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