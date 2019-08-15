В Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ветер умеренный южный. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 21-24, днем - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 31-33 градусов тепла.

Атмосферное давление упадет с 760 до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана 16 августа в основном без осадков, ночью и вечером в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха ночью - 20-25, днем - 32-37 градусов тепла, в горах - ночью 12-17, днем - 21-26 градусов тепла.

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