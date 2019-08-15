https://news.day.az/society/1147420.html Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Температура воды на пляжах Абшерона на завтра
Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.
На пляжах Абшерона ветер умеренный южный.
На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды - 24-25 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихов) - 25-26 градуса.
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