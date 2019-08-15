В рамках соревнований "Международные армейские игры - 2019" группа военнослужащих Азербайджана награждена в различных номинациях в Клубе болельщиков парка "Патриот" в Московской области.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, прапорщик Самир Искендеров, представляющий нашу страну в конкурсе "Танковый биатлон", был удостоен медали, а сверхсрочница Сона Хамзаева, принявшая участие в конкурсе "Полевая кухня" награждена ценным подарком, передает Day.Az.

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