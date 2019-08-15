https://news.day.az/society/1147484.html В Казахстане завершился конкурс “Мастера артиллерийского огня" - ФОТО - ВИДЕО
В Казахстане завершился конкурс “Мастера артиллерийского огня" - ФОТО - ВИДЕО
Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", организованный в Казахстане в рамках "Международных армейских игр - 2019".
Согласно результатам соревнований, на конкурсе с участием 12 команд, первое место одержала команда Казахстана, второе место - России, третье место - Узбекистана, а четвертое - Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны.
Конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершился торжественной церемонией закрытия.
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