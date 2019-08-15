Завершился конкурс "Мастера артиллерийского огня", организованный в Казахстане в рамках "Международных армейских игр - 2019".

Согласно результатам соревнований, на конкурсе с участием 12 команд, первое место одержала команда Казахстана, второе место - России, третье место - Узбекистана, а четвертое - Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

Конкурс "Мастера артиллерийского огня" завершился торжественной церемонией закрытия.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!