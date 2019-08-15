https://news.day.az/society/1147492.html В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса
В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса
В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке 28 Мая Бинагадинского района столицы. Напав на маршрутный автобус №114, двое неизвестных разбили стекла машины, избили ее водителя Фуада Асланова (1984 г.р.).
По факту в 40-м отделении Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование.
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