В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса 511

В Баку совершено нападение на водителя маршрутного автобуса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке 28 Мая Бинагадинского района столицы. Напав на маршрутный автобус №114, двое неизвестных разбили стекла машины, избили ее водителя Фуада Асланова (1984 г.р.). По факту в 40-м отделении Бинагадинского районного управления полиции ведется расследование. 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

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