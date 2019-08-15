https://news.day.az/society/1147493.html В Азербайджане демонтировали палаточные пункты забоя скота
В Азербайджане демонтировали палаточные пункты забоя скота
Завершились работы в палаточных пунктах забоя скота, которые действовали на территории Азербайджана в дни праздника Гурбан. Как передает Day.Az, об этом сообщили в четверг Trend в Агентстве пищевой безопасности.
В места, где действовали эти пункты, была привлечена специальная техника, а также специалисты соответствующих структур для дезинфекции территорий.
Отметим, что в праздничные дни с целью соблюдения правил забоя скота в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, на территории республики действовало 44 стационарных и 30 мобильных палаточных пунктов.
В этом году праздник Гурбан отмечался в Азербайджане 12 и 13 августа.
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