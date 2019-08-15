Азербайджанские танкисты, попавшие в финал конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках Международных армейских игр-2019, завершили финальную подготовку. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

Танковые экипажи и группы технической поддержки провели осмотр боевых машин, которые пойдут в финальной эстафете.

Азербайджанские танковые экипажи, проверив боевую технику, провели пристрелку штатного вооружения танка.

По итогам жеребьёвки, 17 августа азербайджанские танкисты в финальной эстафете в первом дивизионе будут состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.

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