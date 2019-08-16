Сегодня утром в нескольких местах двух районов Азербайджана возникла необходимость в приостановке подачи газа.

Как сообщили ONA в отделе по связям с общественностью ПО "Азеригаз", в связи с повреждением во время дорожно-строительных работ газовой линии среднего давления, с 9:00 в селах Кичик Дехне, Беюк Дехне, Дере Дженнет, Сучма Шекинского района ограничена подача газа, передает Day.Az.

А в Огузском районе обнаружена утечка в газовой линии среднего давления в подземном переходе. Поэтому ограничена подача газа в села Баян, Бучаг, Джалут и Мухас Огузского района.

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