В Геранбойском районе Азербайджана на 2 га территории обнаружены наркосодержащие растения.

Как сообщили ONA в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудниками Ходжалинского районного отделения полиции были обнаружены и уничтожены 7 тысяч 586 дикорастущих кустов конопли весом 2,7 тонны на территории в селе Топдан Геранбойского района, передает Day.Az.

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