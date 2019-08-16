https://news.day.az/society/1147727.html В Геранбое уничтожили тонны наркотиков
В Геранбое уничтожили тонны наркотиков
В Геранбойском районе Азербайджана на 2 га территории обнаружены наркосодержащие растения.
Как сообщили ONA в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудниками Ходжалинского районного отделения полиции были обнаружены и уничтожены 7 тысяч 586 дикорастущих кустов конопли весом 2,7 тонны на территории в селе Топдан Геранбойского района, передает Day.Az.
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