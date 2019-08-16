Начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов прокомментировал распространенную некоторыми информацию о якобы упразднении структуры, сообщает Day.Az со ссылкой на teleqraf.com

"У меня нет информации об упразднении Государственной дорожной полиции. Если министр внутренних дел Вилаят Эйвазов сделает этот шаг, мы должны будем выполнить приказ", - сказал он.

По словам Вагифа Асадова, если будет принято какое-либо решение в связи с дорожной полицией, сотрудники должны воспринять это нормально. Однако он добавил, что не стоит верить слухам. "Больше того, к сожалению, до сих пор уровень соблюдения правил некоторыми водителями все еще оставляет желать лучшего. Сегодняшний уровень технологий, оснащенности дорожной полиции позволяет обеспечивать безопасность каждого участника дорожного движения и без участия полицейских. Но я думаю, что наше общество пока не готово к упразднению дорожной полиции", - подчеркнул Асадов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!