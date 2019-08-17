На автомагистрали проспект Гейдара Алиева-аэропорт в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском транспортном агентстве на дороге горит автомобиль, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в результате этого в настоящее время на указанной дороге (в направлении города) наблюдается высокая плотность движения транспорта.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!