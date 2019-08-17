https://news.day.az/society/1148087.html На дороге в бакинский аэропорт горит автомобиль, образовалась пробка - ФОТО
На дороге в бакинский аэропорт горит автомобиль, образовалась пробка - ФОТО
На автомагистрали проспект Гейдара Алиева-аэропорт в Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Бакинском транспортном агентстве на дороге горит автомобиль, передает Day.Az.
Согласно сообщению, в результате этого в настоящее время на указанной дороге (в направлении города) наблюдается высокая плотность движения транспорта.
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