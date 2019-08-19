В Баку и на Абшеронском полуострове завтра установится солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Температура воздуха составит ночью 20-24 градуса, днем - 32-37 градусов тепла,в Баку ночью 21-23 градуса, днем - 35-37 градусов тепла. Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление в пределах нормы 761 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60-70 процентов, днем 30-40 процентов.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Ветер восточный. Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 34-39 градусов тепла, в горах - ночью 13-18, днем - 24-29 градусов тепла.

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