На высокогорной территории Гирканского национального парка, граничащей с селом Юхары Тенгиван Лерикского района, начался пожар.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники национального парка, минэкологии и природных ресурсов, других местных структур и Региональной государственной службы пожарной охраны МЧС.

Ввиду труднодоступности горного рельефа возникли трудности с прибытием к месту происшествия техники. По этой причине тушение пожара в основном осуществляется вручную.

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