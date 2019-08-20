https://news.day.az/society/1148822.html В Азербайджане на территории нацпарка начался пожар - ФОТО
В Азербайджане на территории нацпарка начался пожар - ФОТО
На высокогорной территории Гирканского национального парка, граничащей с селом Юхары Тенгиван Лерикского района, начался пожар.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, на место происшествия выехали сотрудники национального парка, минэкологии и природных ресурсов, других местных структур и Региональной государственной службы пожарной охраны МЧС.
Ввиду труднодоступности горного рельефа возникли трудности с прибытием к месту происшествия техники. По этой причине тушение пожара в основном осуществляется вручную.
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