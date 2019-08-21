Скончался актер Магеррам Гурбанов.

Как передает Day.Az, об этом ONA сообщила дочь актера Айтен Гурбанова.

Она отметила, что ее отец умер сегодня вечером: "Из больницы нам сообщили, что состояние отца тяжелое, он умрет через несколько часов. Мы выписали его из больницы и привезли домой, но он умер по дороге".

А.Гурбанова подчеркнула, что ее отец будет похоронен завтра на Ясамальском кладбище.

Отметим, что М.Гурбанов был помещен в больницу 19 августа с диагнозом инсульт мозга. Он родился в 1959 году в Гяндже. Долгое время работал в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. М.Гурбанов известен широкой зрительской аудитории как создатель образа Эльдара в сериале "Экзамен". Актер снялся также в фильмах "Девичья башня", "Территория".

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