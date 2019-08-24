Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 25 августа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 20-24, днем 30-35, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 30-40 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако, ночью в некоторых западных районах будет гроза, дождь, есть вероятность града. Утром в некоторых местах слабый туман. Восточный ветер днем местами усилится. Температура воздуха ночью 19-24, днем 33-38 градусов, в горах ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла.

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