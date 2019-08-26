https://news.day.az/society/1150387.html Тяжелая авария в Геранбое, есть погибшая и пострадавшие
Тяжелая авария в Геранбое, есть погибшая и пострадавшие
В Геранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в городе Геранбой столкнулись автомобили "Нива" и Chevrolet.
В результате погибла пассажир "Нивы" Динара Меджнунбекова 1964 года рождения.
Еще три человека - Улдуз Кондерева, Рузия Раманзаде 2000 года рождения и двухмесячный ребенок - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
По факту ведется расследование.
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