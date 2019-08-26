Для учителей, которые будут преподавать в подготовительных группах, предусмотрено проведение тренингов.

Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам приема документов для обучения в дошкольных группах, сказал завсектором общего образования минобразования Азербайджана Фирудин Хамзаев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в Баку эти тренинги уже начались.

"Они пройдут также в регионах страны", - сказал Хамзаев.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!