https://news.day.az/society/1150400.html В Азербайджане проводят тренинги для учителей дошкольных групп
В Азербайджане проводят тренинги для учителей дошкольных групп
Для учителей, которые будут преподавать в подготовительных группах, предусмотрено проведение тренингов.
Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам приема документов для обучения в дошкольных группах, сказал завсектором общего образования минобразования Азербайджана Фирудин Хамзаев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в Баку эти тренинги уже начались.
"Они пройдут также в регионах страны", - сказал Хамзаев.
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