https://news.day.az/society/1150559.html В подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли сборы - ФОТО - ВИДЕО
В подразделениях Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошли сборы - ФОТО - ВИДЕО
В противотанковых отделениях Отдельной общевойсковой армии проведены специализированные сборы.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, в конце сборов были произведены боевые стрельбы из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, передает Day.Az.
Основной целью сборов являлась проверка боеготовности личного состава и противотанковых средств.
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