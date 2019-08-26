В противотанковых отделениях Отдельной общевойсковой армии проведены специализированные сборы.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, в конце сборов были произведены боевые стрельбы из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, передает Day.Az.

Основной целью сборов являлась проверка боеготовности личного состава и противотанковых средств.

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