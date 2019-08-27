https://news.day.az/society/1150675.html В Баку задержали мужчину с автоматом
В Баку задержали мужчину с автоматом
В Баку у бывшего заключенного изъяли огнестрельное оружие.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
Сотрудники Сабаильского районного управления полиции на основе поступившей информации провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали жителя Баку Р.Гусейнбекова.
У мужчины изъяли автомат АКС-47 и 20 патронов. Как выяснилось, задержанный был ранее судим за кражу и угон автомобилей.
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