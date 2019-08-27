https://news.day.az/society/1150677.html В Баку начался сильный пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
В Баку начался сильный пожар - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
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12:00
В Баку начался сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева, 103А.
Горит расположенный на данной территории малярный цех.
На место происшествия прибыли пожарные МЧС.
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