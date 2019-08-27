12:15

Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию о пожаре на территории Наримановского района.

Как сообщили АПА в БТА, для беспрепятственного прибытия пожарных и других транспортных средств к месту происшествия, а также для свободного передвижения по территории водителей просят не использовать улицу Араз, соединяющую станцию "Улдуз" и проспект Гейдара Алиева, без особой надобности, передает Day.Az.

На место происшествия прибыла техника и живая сила Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

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12:00

В Баку начался сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент зафиксирован на проспекте Гейдара Алиева, 103А.

Горит расположенный на данной территории малярный цех.

На место происшествия прибыли пожарные МЧС.

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