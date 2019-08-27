В Баку начался сильный пожар.

12:15

Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило информацию о пожаре на территории Наримановского района.

Как сообщили АПА в БТА, для беспрепятственного прибытия пожарных и других транспортных средств к месту происшествия, а также для свободного передвижения по территории водителей просят не использовать улицу Араз, соединяющую станцию "Улдуз" и проспект Гейдара Алиева, без особой надобности, передает Day.Az.

На место происшествия прибыла техника и живая сила Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.