В Бейлаганском районе Азербайджана сдан в эксплуатацию поселок, построенный для 146 семей вынужденных переселенцев. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Это 105-й по счету поселок в стране для вынужденных переселенцев.

Отметим, что улучшение жилищных условий вынужденных переселенцев является приоритетным направлением социальной политики Президента Ильхама Алиева, и ежегодно тысячи семей вынужденных переселенцев обеспечиваются жильем в новых поселках, построенных за государственный счет. Также решению жилищных, образовательных и других проблем вынужденных переселенцев большое внимание уделяет и проявляет заботу Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

В новый поселок будут переселены вынужденные переселенцы, долгое время проживавшие в школах и других общественных зданиях в Бейлаганском районе.

Сегодня начнется заселение квартир в новом поселке.

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