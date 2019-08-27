Пожар в лесополосе в Габалинском районе Азербайджана потушен.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что пожары в лесных зонах на территории села Солгуджа Габалинского района, Пирабулгасым Исмаиллинского района, Джибир Гусарского района, Джумалар Бардинского района, Кендахан Агсуинского района полностью потушены соответствующими силами министерства.

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