https://news.day.az/society/1150711.html В этих районах Азербайджана полностью потушили лесные пожары
В этих районах Азербайджана полностью потушили лесные пожары
Пожар в лесополосе в Габалинском районе Азербайджана потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, об этом сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям.
Было отмечено, что пожары в лесных зонах на территории села Солгуджа Габалинского района, Пирабулгасым Исмаиллинского района, Джибир Гусарского района, Джумалар Бардинского района, Кендахан Агсуинского района полностью потушены соответствующими силами министерства.
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