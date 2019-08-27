Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Однако в первой половине дня местами возможны кратковременные дожди, ожидается северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-23, днем - 29-33 градуса тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах Большого Кавказа возможны ливни, град. Утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 12-17, днем - 23-28 градусов тепла.

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