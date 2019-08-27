В азербайджанской армии проходят соревнования - ФОТО
В азербайджанской армии начались соревнования по ориентированию. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.
Согласно приказу министра обороны о проведении спортивных состязаний в азербайджанской армии, начались очередные соревнования по ориентированию.
Команды, привлеченные к соревнованиям из различных родов войск и служб, демонстрируют свои способности ориентироваться на местности.
В ходе соревнований военнослужащие также будут состязаться в индивидуальном первенстве.
Следует отметить, что в отличие от прошлогодних соревнований, для более эффективной организации и проведения соревнований в этом году будут применяться электронные чипы, в соответствии с международными стандартами, а результаты, достигнутые в ходе соревнований, будут оцениваться представителями министерства обороны и Федерацией спортивного ориентирования Азербайджана.
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