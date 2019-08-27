В воинском объединении азербайджанской армии прошли учебно-методические сборы. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2019 год, проведены учебно-методические сборы с командирами и заместителями командиров батальонов соединений и частей воинского объединения.

Были проверены теоретические знания и практические навыки военнослужащих по боевой, огневой подготовке и вождению.

При проведении боевых стрельб в ночное время в ходе практической части сборов командиры и заместители командиров батальонов выполнили задачи по управлению подразделениями и огнем.

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