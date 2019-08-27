Сегодня стартовал этап собеседования, объявленного Управлением образования города Баку, в рамках конкурса по приему на работу в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря общеобразовательных учреждений.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на управление, 27-29 августа состоятся собеседования для кандидатов на должности лаборанта, 29 августа - руководителя допризывной подготовки молодежи, 30 августа - библиотекаря, руководителя организации детского объединения и психолога, 2-6 сентября - на заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе, передает Day.Az.

В целом на собеседование приглашены 488 человек. Из них 92 кандидата претендуют на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 47 - заместителя директора по воспитательной работе, 21 - руководителя допризывной подготовки молодежи, 32 - психолога, 46 - руководителя организации детского объединения, 219 - лаборанта, 31 - библиотекаря.

Кандидат должен иметь при себе оригинал удостоверения личности и документа о полученном образовании (диплом или аттестат о получении высшего или средне-специального образования, военный билет для лиц, претендующих на должность руководителя допризывной подготовки молодежи), оригинал или копию документа, подтверждающего трудовую деятельность.

Кандидаты, успешно прошедшие этап собеседования, получает назначения по соответствующим должностям.

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