Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана принимает меры для повышения осведомленности населения по вопросам пищевой безопасности. Это делается также с целью активного привлечения граждан к делу усиления механизмов общественного контроля.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, в частности для обеспечения активного участия потребителей в деле общественного контроля в местах скопления населения, на улицах и в общественном транспорте размещены информационные табло, передает Day.Az.

Таким образом, на мониторах в Бакинском метрополитене и в автобусах BakuBus демонстрируются слоганы и информация, призывающие граждан к активному участию в процессе.

Отметим, что агентство нацелено на обеспечение охраны здоровья, обеспечения населения безопасными продуктами и с этой целью, в том числе, регулярно осуществляет просветительские проекты с целью повышения информированности населения и его активности в сфере общественного контроля пищевой безопасности.

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