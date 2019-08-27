Завершается строительство автомобильной дороги Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджылы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала Товузского района.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, в 2016 году капитально отремонтирована и введена в эксплуатацию 15-километровая часть Говлар-Аййублу-Алакол. Общая протяженность дороги составляет 51 километр, передает Day.Az.

В рамках проекта 820 метров дороги Говлар-Аййублу-Алакол реконструирована согласно первой технической категории, остальная часть - согласно третьей. В ходе исполнения проекта капитально отремонтирован железобетонный мост через реку Зейемчай длиной 80 метров и шириной 9,5 метра.

Остальная часть дороги протяженностью 36 километров реконструируется согласно четвертой технической категории. Асфальтобетоном будет покрыто 15,1 километра дороги, а гравием - 20,9 километра.

На остальной части автомобильной дороги Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджылы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала протяженностью в 17,3 километра ведутся восстановительные работы.

На последнем этапе, с целью обеспечения безопасного и нормального движения транспортных средств, будут установлены дорожные знаки и информационные табло, а также указатели километража и сигнальные опоры, нанесена дорожная разметка.

Таким образом на автомобильной дороге Говлар-Аййублу-Алакол-Ибрагимгаджылы-Яныглы-Агаджгала-Гочдере-Чобансыгнаг-Йогунбулаг-Сарытала Товузского района будет создана современная дорожная инфраструктура. В результате реконструкции этой дороги, соединяющей 16 населенных пунктов с общей численностью населения до 50 тысяч человек, наряду с обеспечением удобного проезда жителей к дороге Баку-Алат-Газах-госграница с Грузией, также станет комфортнее дорожное сообщение с районным центром и соседними районами.

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