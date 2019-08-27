https://news.day.az/society/1150895.html Серьезная авария в Баку, много раненых - СПИСОК
Серьезная авария в Баку, много раненых - СПИСОК
В Бинагадинском районе Баку произошло серьезное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения двух легковых автомобилей - Ford" и "Mitsubishi", было ранено пять человек.
Их личности установлены, это Арзу Гуейнова (1990 г.р.), Джейхун Алиев (1985 г.р.), Назакет Бахышова (1963 г.р.), Шахназ Гусейнова (1962 г.р.) и Намик Агаев (1948 г.р.).
Все раненые были госпитализированы и находятся в реанимации. Ведется следствие.
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