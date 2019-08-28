Сегодня с 08:00 на улицах 1-ая и 2-ая Алатава, на Тбилисском проспекте, проспекте Гейдара Алиева, в Насиминском, Ясамальском и Наримановском районах Баку, а также в ряде медицинских учреждений и других объектах приостановлено газоснабжение части абонентов производственного объединения (ПО) "Азеригаз". Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО.

Ограничение связано с ликвидацией неиспользуемого газопровода на Тбилисском проспекте, и подключением новой линии к существующей сети.

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