В связи с завтрашним футбольным матчем "Карабах"-"Линфилд" Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Как передает Day.Az, об этом сообщил в среду Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

"Завтра в усиленном режиме будут работать в основном две станции метро - "Гянджлик" и "Нариманов". В случае необходимости на линии будут пущены резервные поезда", - сказал Мамедов.

Напомним, что 29 августа в рамках раунда плей-офф Евролиги агдамский "Карабах" проведет ответную встречу с североирландским клубом "Линфилд". Матч начнется на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова в 20:00. Выездной матч азербайджанской команды завершился со счетом 2:3 в пользу "Линфилда".

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