Рабочая группа из специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана отправилась в Исмаиллы для расследования инцидента в связи с пищевым отравлением 33 человек во время свадебного торжества. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Информация о результатах расследования будет предоставлена позднее, говорится в сообщении.

Отметим, что в связи с пищевым отравлением на свадьбе в Центральную районную больницу Исмаиллинского района обратились 33 человека. Большинство из них уже выписано. В настоящее время в больнице продолжается лечение четырех человек, двое из которых - дети. В ближайшее время они тоже будут выписаны, сообщили ранее в больнице.

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