В Баку завершился снос торгового центра "Диглас".

Об этом ONA сообщил представитель Госагентства по контролю за безопасностью при строительстве МЧС Сеймур Керимов, передает Day.Az.

Он сказал, что демонтаж уже завершен, и территория, очищенная от строительного мусора, будет передана соответствующим органам 30 августа.

Отметим, что 26 марта этого года в 5-этажном торговом центре "Диглас" в Низаминском районе столицы произошел пожар. 6 человек получили легкие травмы, около 10 человек отравились дымом.

В результате пожара полностью сгорел торговый центр площадью 2 гектара.

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