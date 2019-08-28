https://news.day.az/society/1151019.html ТЦ "Диглас" в Баку полностью снесли
ТЦ "Диглас" в Баку полностью снесли
В Баку завершился снос торгового центра "Диглас".
Об этом ONA сообщил представитель Госагентства по контролю за безопасностью при строительстве МЧС Сеймур Керимов, передает Day.Az.
Он сказал, что демонтаж уже завершен, и территория, очищенная от строительного мусора, будет передана соответствующим органам 30 августа.
Отметим, что 26 марта этого года в 5-этажном торговом центре "Диглас" в Низаминском районе столицы произошел пожар. 6 человек получили легкие травмы, около 10 человек отравились дымом.
В результате пожара полностью сгорел торговый центр площадью 2 гектара.
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