Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местностях возможны кратковременные дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем умеренный северо-западный ветер порой будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем - 28-33, в Баку ночью - 20-22, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозовые дожди, в северных и восточных районах - ливни и град. Утром ожидается западный ветер, порой местами порывистый, возможен туман.

Температура воздуха ночью 18-23, днем 31-36, днем 20-25, в горах ночью 11-16 градусов тепла.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!