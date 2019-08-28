В сравнении с прошлыми годами в Азербайджане стало больше молодых учителей и директоров школ. Об этом сказал завотделом по человеческим ресурсам министерства образования Эшги Багиров, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в целом, среди лиц, желающих стать директорами школ, преобладают люди среднего возраста.

Багиров отметил, что в этом году в министерство поступили электронные заявления от 3403 кандидатов, желающих работать директорами школ, из которых около 1800 приняли участие в тестовом экзамене конкурса.

Он уточнил, что это больше в сравнении с прошлыми годами, и примерно 800 участников экзамена набрали проходные баллы. "Они поэтапно будут приглашены на собеседование. На прошлой неделе в собеседовании приняли участие около 150 человек. Интервью будут организованы и в последние три дня текущей недели. В целом, результаты тестового экзамена кандидатов и собеседований лучше чем в прошлые годы. Но и собеседования не все проходят успешно, порой набравшие баллы выше проходной планки, не могут достаточно проявить себя на собеседовании, и, естественно, в их отношении принимается негативное решение", - сказала он.

Багиров напомнил, что кандидат, желающий стать директором школы, должен иметь не менее пяти лет педагогического стажа. Лица, участвующие в конкурсе, опытные кандидаты с большим стажем, добавил он.

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