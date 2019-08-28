https://news.day.az/society/1151092.html Трагический случай в Нефтчале - ПОДРОБНОСТИ
Трагический случай в Нефтчале - ПОДРОБНОСТИ
Утром 28 августа на территории села Кюркенди произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, житель Нефтчалы Мурад Гусейнов 1996 года рождения утонул, ловя рыбу в водном канале.
Поблизости никого не было, поэтому спасти молодого человека не удалось.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По факту ведется расследование.
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