Утром 28 августа на территории села Кюркенди произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на oxu.az, житель Нефтчалы Мурад Гусейнов 1996 года рождения утонул, ловя рыбу в водном канале.

Поблизости никого не было, поэтому спасти молодого человека не удалось.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!