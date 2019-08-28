В одной из самых засушливых стран Африки - в Чаде, открылась водяная скважина "Карабах".

Как передает Day.Az, об этом пишет qafqazinfo.

"Люди страдают тут от нехватки воды из-за засухи. Для бурения одной скважины требуется 4 тысячи манатов. Мы обратились к людям через социальные сети, и они поддержали нас. Мы назвали эту скважину "Карабах". Ее открытие состоялось седьмого августа", - сказала одна из организаторов Эльнара Керимова.

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