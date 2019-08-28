https://news.day.az/society/1151104.html Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Цепная авария в Баку, есть пострадавший - ФОТО
Некоторое время назад на Дарнагюльском шоссе в Баку произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате происшествия пострадал один человек.
Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавший в результате ДТП 34-летний мужчина с переломом правой бедренной кости был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.
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