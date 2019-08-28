Некоторое время назад на Дарнагюльском шоссе в Баку произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате происшествия пострадал один человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, пострадавший в результате ДТП 34-летний мужчина с переломом правой бедренной кости был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

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