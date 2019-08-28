Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке Сальянского шоссе, проходящем через поселок Алят Гарадагского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", с государственными номерными знаками 90 SV 488, опрокинулся.

В результате аварии, произошедшей с грузовой машиной, перевозившей песок, указанный участок Сальянского шоссе была перекрыт.

Движение автомобилей переправлено на вспомогательную полосу движения.

На место происшествия вызваны полиция и спасатели МЧС.

По предварительной информации, водитель грузовой машины получил серьезные травмы.

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