https://news.day.az/society/1151193.html Тяжелое ДТП на Сальянском шоссе: есть пострадавший, дорога перекрыта - ФОТО
Тяжелое ДТП на Сальянском шоссе: есть пострадавший, дорога перекрыта - ФОТО
Тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло на участке Сальянского шоссе, проходящем через поселок Алят Гарадагского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, грузовой автомобиль марки "КамАЗ", с государственными номерными знаками 90 SV 488, опрокинулся.
В результате аварии, произошедшей с грузовой машиной, перевозившей песок, указанный участок Сальянского шоссе была перекрыт.
Движение автомобилей переправлено на вспомогательную полосу движения.
На место происшествия вызваны полиция и спасатели МЧС.
По предварительной информации, водитель грузовой машины получил серьезные травмы.
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